Manisa Yeni Mahalle'deki bir apartmanın merdiven boşluğundaki bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda duman oluştu.

Alt kattaki dairelerde oturanlar, apartmandan kendileri ayrıldı. 4. ve 5. katta bulunanlar ise itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

[Fotoğraf: AA]

Apartmanda küçük çaplı hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duman tahliye edildikten sonra apartman sakinleri, evlerine döndü.

Karantinada olan baba ve kızı da kurtarıldı

Kurtarılanlar arasında koronavirüs nedeniyle evinde karantinada bulunduğu öğrenilen baba ile 6 yaşındaki kızı da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Küçük kızın, itfaiye merdivenine binerken oyuncak bebeğini, peluş oyuncalarını yanına alması dikkat çekti.

Küçük kız, aşağıda, oyuncaklarına sarılıp gözyaşları içinde ailesinin kurtarılmasını bekledi. Ambulansa alınan küçük kız, sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından ailesiyle buluştu.