Hurdacıdan çıkan çan ilgi uyandırdı
Bursa'da hurdacı tarafından antikacıya verilen çanın, Ayasofya'ya ait 2 bin yıllık olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Tarihi çan, incelenmek üzere İznik Müze Müdürlüğü ekiplerince alındı.
Bursa İznik’te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan’a getirdi. Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı. Eserin üzerinde "Hagia Ayasofya" yazısını gören Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kilisesi’ne ait olduğu ihtimali üzerinde durdu.
Antikacı, durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çan, incelenmek üzere ekiplerce alındı.
Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, eşi Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.
Üzerinde birden fazla figür bulunuyor
Antikacı Hakan Turan, temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettiğini belirterek, "Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler, haç işareti vardı. Hatta Nikaia’nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Bu yüzden müzeye teslim ettim" dedi.