Bursa İznik’te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan’a getirdi. Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı. Eserin üzerinde "Hagia Ayasofya" yazısını gören Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kilisesi’ne ait olduğu ihtimali üzerinde durdu.

Antikacı, durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çan, incelenmek üzere ekiplerce alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, eşi Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Üzerinde birden fazla figür bulunuyor

Antikacı Hakan Turan, temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettiğini belirterek, "Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler, haç işareti vardı. Hatta Nikaia’nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Bu yüzden müzeye teslim ettim" dedi.