Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor 147 bin 143 ile 2021 Eylül'de görülmüştü.

Eylüldeki artışla birlikte konut satışları yıllık bazda yükselişini 15'inci aya taşıdı.

Geçen ay en fazla konut 24 bin 119 adetle İstanbul'da satılırken, onu 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir takip ederken, Ardahan, Bayburt ve Tunceli son üç sırada yer aldı.

İpotekli konut satışlarındaki yükseliş eylülde de devam ederken, artış oranı geçen ay yüzde 34,4 oldu. İpotekli satışların toplamdan aldığı pay yüzde 14,1'e yükseldi.

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları yıllık bazda yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-eylül verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor 1 milyon 161 bin 278 adetle 2020 yılında kırılmıştı.

Sektör temsilcileri, yaptığı açıklamada, eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin konut satışlarını değerlendirdi.

"Anadolu'da konut alımı artıyor"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, satışlardaki yükselişin birkaç temel sebebi olduğunu belirterek, "Büyükşehirlerde konut fiyatları yüksek ama Anadolu'nun belirli şehirlerinde uygun fiyatlı konutlar var ve vatandaşlar bu büyükşehirlerdeki yüksek fiyatlı konutları görünce Anadolu şehirlerindeki uygun fiyatlı konutlara yöneliyor, burada alımların arttığını gözlemliyoruz." dedi.

Vatandaşların, mevduat faizlerinde yaşanan düşüş ve altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kar satışları gerçekleştirmesiyle konut alımına yöneldiğini dile getiren Akdoğan, vatandaşların yüksek kira bedeli ödemek yerine konut kredisi kullanarak alım yapanların sayısının da azımsanamayacağını vurguladı.

"Peşin alımlarda indirim avantajı konuta yatırımı artırdı"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de faiz indirim adımlarının başlamasıyla vadeli mevduattan çıkışın arttığını belirterek, "Gayrimenkulde peşin alımlarda indirim avantajı ve gayrimenkulün güvenli yatırım aracı olması nedeniyle konuta yatırım hız kazandı. Satışlara baktığımızda peşin indirimlerin yanı sıra ev sahipliği için kredili borçlanma yoluna da gidildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Konut satışlarının bir kısmının kentsel dönüşüm üzerinden geldiğini ifade eden Şişik, eski yapıların yeniden inşa sürecinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi.

Şişik, "Artışın diğer aylarda da devam edip yılın 1,5 milyon ve üzeri konut satışıyla tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine hükümetin hazırladığı yeni konut projeleriyle inşaat sektöründe ivmelenme olacağı gibi sektörün desteklediği mobilya, ev eşyası, yapı malzemesi gibi 200 alt kolundaki satışlar da olumlu etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

"Yılı rekorla kapatabiliriz"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise konutun enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülmesinin yatırımcı talebini canlı tuttuğunu belirterek, "TL'nin reel değer kaybı, mevduat ve finansal enstrümanların getirisinin sınırlı kalması, bireyleri gayrimenkule yöneltiyor." dedi.

Vatandaşların, kentsel dönüşüm ihtiyacı ve artan deprem bilinci nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yenilenmiş konutlara talebinin arttığını dile getiren Ekiz, "Konutun güvenli liman algısı sürdükçe ve arz tarafı kısıtlı kaldıkça, fiyatlarda yumuşama olsa da talep tabanı güçlü kalacaktır. Kamu destekli düşük faizli kredi paketi ya da yeni bir konut finansmanı modeli gündeme gelirse, yılı rekorla kapatabiliriz." dedi.

"Ödeme seçeneklerinin çeşitlenmesi satışları destekliyor"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkan Yardımcısı Halit Sönmez de konut satışlarındaki yüksek performansı "Türkiye'deki güçlü barınma ihtiyacının yanı sıra yatırımcıların gayrimenkule olan güvenine" başladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konut, hala hem bireyler hem de yatırımcılar için en güvenli ve uzun vadeli yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Ayrıca sektördeki markalı konut projelerinin artması, ödeme seçeneklerinin çeşitlenmesi ve arzın bölgesel olarak güçlü kalması satışları destekliyor. İnsanlar birikimlerini korumak ve geleceğe yatırım yapmak için gayrimenkule yönelmeyi sürdürüyor. Satışlardaki ivmenin yılın son çeyreğinde de devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle yıl sonuna doğru firmaların sunduğu kampanyalar, alternatif finansman modelleri ve konutun bir yatırım aracı olarak cazibesini koruması bu hareketliliği destekleyecektir."

Sönmez, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydederek, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil bina uygulamaları ve yeni nesil konut çözümleri sayesinde sektörün geleceğini oldukça parlak gördüklerini vurguladı.

"Kredili satışlarda hareketlenme var"

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise geçen yılı yüksek maliyet ve yüksek faizle geçiren Türkiye'nin bu sene bir ivme yakaladığını belirterek, satışlardaki artışa ilişkin verileri paylaştı.

Kredili konut satışlarının eylülde geçen yılın aynı dönemine yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 olduğunu dile getiren Güneş, toplam satışlar içinde kredili satışların payının yüzde 14,1 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Güneş, "Bu oran ocak-eylül döneminde ise yüzde 76 oldu. 9 ayda kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 15'e yaklaştı. Geçen yıl bu oran yüzde 10 seviyelerindeydi. Ocak-eylül dönemine baktığımızda kredili satışlarda ciddi hareketlenme görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Rekorlar, vatandaşların konut ihtiyacını ortaya koyuyor"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen konut satışlarının rekor kırmaya devam ettiğini belirterek, bu gelişmenin vatandaşların konuta olan ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

Şirketlerin kendi içerisinde yaptığı kampanyaların satışların artmasında etkisi olduğunu dile getiren Özgün, şu açıklamalarda bulundu:

"Yatırımcılar özellikle faizsiz bir şekilde TL borçlanarak konut alımına ilgi gösteriyor. Firmalar son dönemde kendi içerisinde bu şekilde farklı enstrümanlar hayata geçiriyor. Biz de Helmann Holding olarak ülkemizdeki konut talebine yönelik kısa süre içerisinde önemli bir proje hayata geçireceğiz. Ankara'da sosyal konut fiyatlarında ancak markalı konut kalitesinde yeni bir projemizi açıklamak için gün sayıyoruz."