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Türkiye
AA 08.11.2024 05:55

Kontrolden çıkan vinç 6 araca çarptı: 2 yaralı

İstanbul Maltepe’de kontrolden çıkan vinç 6 araca çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan vinç 6 araca çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Başıbüyük Samandıra Bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki vincin, Aydınevler mevkiinde yoldaki diğer araçlara çarpması sonucu, aralarında servis minibüsünün de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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