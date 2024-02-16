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Türkiye
İHA 16.02.2024 04:01

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi

Bolu-Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
[Fotograf: İHA]

Göynük ilçesine seyir halinde olan Muharrem Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Muharrem Ş. yaralandı. Su kanalına otomobilin uçtuğunu gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muharrem Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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