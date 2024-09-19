Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Kadıköy'de Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindek 2 otomobile çarptı.
Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.