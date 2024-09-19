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Türkiye
İHA 19.09.2024 06:44

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kadıköy'de Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindek 2 otomobile çarptı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

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