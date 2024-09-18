Hafif Sağanak Yağışlı 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2024 23:21

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan 34 kaydı olan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen A.A, hırsızlıktan 4 yıl ceza alan E.A, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ile dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan A.C'yi yakaladı.

5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
23:24
Powell: Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın
22:30
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
22:39
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
21:59
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürüle firmanın aylardır ziyaretçisi yok
21:48
Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
FOTO FOKUS
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ