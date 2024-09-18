Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan 34 kaydı olan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen A.A, hırsızlıktan 4 yıl ceza alan E.A, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ile dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan A.C'yi yakaladı.

5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.