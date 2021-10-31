Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 06:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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