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Kontrolden çıkan kamyonet gelin arabasına çarptı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce seyir halinde olan gelin aracına çarptı.
A.O'nun kullandığı ve freninin tutmadığı iddia edilen kamyonet, Yeni Mahalle 547. Sokak'taki rampadan inerken önce caddede seyir halindeki gelin arabasına, ardından otomobile çarparak devrildi.
Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: kamyonet gelin arabası Gaziosmanpaşa trafik KazasıSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 17:59
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