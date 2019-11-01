İstanbul Pendik'de seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Otobüs, durağın bulunduğu kaldırıma çıkarak ağaca, dubalara ve trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

[Fotoğraf: İHA]

Otobüste o sırada yolcu olmaması ve otobüsün durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmaması olası bir faciayı önledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza anına tanık olan bir vatandaş, şunları söyledi:

"Otobüs yukarıdan aşağı gelirken yolun kaygan olması nedeniyle buradaki bariyerlere ve yön levhalarına çarparak durdu. Allah'tan yaralanma ya da can kaybı olmadı. Duraktaki yolcular da herhangi bir zarar görmedi. Şoför durağa dalmadan ağaca vurarak otobüsün hızını kesti."

Kaynak: İHA