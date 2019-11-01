Kontrolden çıkan İETT otobüsü ağaca çarparak durabildi01 Kasım 2019 Cuma 10:09 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 10:52
İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, ağaca ve trafik levhalarına vurarak durabildi. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
İstanbul Pendik'de seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Otobüs, durağın bulunduğu kaldırıma çıkarak ağaca, dubalara ve trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.
Otobüste o sırada yolcu olmaması ve otobüsün durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza anına tanık olan bir vatandaş, şunları söyledi:
"Otobüs yukarıdan aşağı gelirken yolun kaygan olması nedeniyle buradaki bariyerlere ve yön levhalarına çarparak durdu. Allah'tan yaralanma ya da can kaybı olmadı. Duraktaki yolcular da herhangi bir zarar görmedi. Şoför durağa dalmadan ağaca vurarak otobüsün hızını kesti."
Kaynak: İHA