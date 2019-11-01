Türkiye
Konya'da kaçak avcılara 20 bin lira ceza01 Kasım 2019 Cuma 10:02 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 10:10
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, yasa dışı avlanan ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin 136 liralık para cezası kesildi.
[Fotoğraf: DHA]
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ve Cihanbeyli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Konya'da 2 kişinin yasa dışı avlandığı yönünde ihbar aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi av malzemeleriyle yakaladı. Avda kullanılan ve gözünde maske olan şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve çeşitli tuzaklara da el konuldu.
Kuşlar, daha sonra doğal ortamına salındı. 2 kişi hakkında, 15 bin 290 lirası tazminat, 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplam 20 bin 136 liralık para ceza kesildi.
Kaynak: DHA
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