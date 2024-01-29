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Türkiye
İHA 29.01.2024 09:49

Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kartal'da yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken kardeşi de ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gece saatlerinde Esenkent Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde, iddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki üst geçidin beton direklerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekipleri yaptığı inceleme neticesinde otomobil içerisinde bulunan iki kardeşten birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinde hastaneye sevk edildi.

Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

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