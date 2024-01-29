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Türkiye
DHA 29.01.2024 09:39

Kar altında 95 yaşındaki kadını kurtarma seferberliği

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Gülizar Çağlar, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye götürüldü.

Kar altında 95 yaşındaki kadını kurtarma seferberliği
[Fotograf: DHA]

​İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Deliçay Mahallesi’nin Tırmıklı mezrasında oturan Gülizar Çağlar, dün rahatsızlandı.

Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri mezra yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Erciş Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kar altında 95 yaşındaki kadını kurtarma seferberliği

Ekipler iş makineleriyle 2 saatlik çalışmayla yolu açtı. Ambulansla mezraya ulaşan sağlık ekipleri kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Çağlar, daha sonra ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Çağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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