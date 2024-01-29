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Türkiye
TRT Haber 29.01.2024 09:26

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Fırtınaya dikkat

Batı Karadeniz’in batısında, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinde, Marmara'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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