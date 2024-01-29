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Türkiye
DHA 29.01.2024 08:33

Drift atan sürücüye 45 bin lira ceza

İstanbul'da hafif ticari araçla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan kişiye 45 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Drift atan sürücüye 45 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

Üsküdar, Üçpınarlar Caddesi üzerinde dün hafif ticari araçla drift atan sürücü E.M., trafiği tehlikeye attı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede sivil trafik ekipleri tarafından yakalanan E.M. gözaltına alındı.

Sürücüye, drift yaparak trafiği tehlikeye attığı için 32 bin 233 TL, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddesinden 690 TL, 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanma' maddesinden 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 900 TL ceza kesildi.

Sürücü E.M.'nin kullandığı hafif ticari araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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