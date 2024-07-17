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Türkiye
İHA 17.07.2024 11:36

Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kontrolden çıkan lüks otomobil, park halindeki araca çarparak kahvehaneye girdi.

Pazarköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.B. idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi.

Kazada otomobil sürücüsü ve Ü.Ç. isimli engelli birey yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, lüks otomobilin kontrolden çıkarak park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girmesi yer alıyor.

"Büyük bir kaza atlattık"

Kazayı gören Pazarköy Mahalle muhtarı Zekeriya Akcan, "Arabaya vurdu ardından kahvehanenin buraya girdi. Büyük bir kaza atlattık. Engelli kardeşimiz vardı o kaçamadı. Haber verdik sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü. Şuanda bekliyoruz jandarma ekipleri rapor tutuyor daha sonrasında da aracı buradan kaldıracağız" dedi.

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Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
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