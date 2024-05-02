Parçalı Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.05.2024 20:04

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 30 Nisan'da sokakta oynayan Bilal Çağlar, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Çağlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Baba Hakim Çağlar, sokağa bırakılan köpeğin oğluna saldırdığını söyledi.

Yetkililere seslenen Çağlar, "Bu işin peşini bırakmasınlar, başka çocuklar da bu hale düşmesin. Oğlumun hayati riski hala devam ediyor. Sonuna kadar bu kişilerden davacı olacağım." dedi.

ETİKETLER
Köpek Mardin
Sıradaki Haber
17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek
19:42
Bakan Şimşek, OECD toplantıları kapsamında ikili görüşmelerde bulundu
19:42
17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
19:20
Heniyye: Hamas'tan bir heyet ateşkes görüşmelerini tamamlamak için Mısır'a gidecek
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz'ü kabul etti
18:59
Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portreleri Londra'da sergileniyor
FOTO FOKUS
Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ