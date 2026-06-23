Komşusuna IBAN'ını verdi, Interpol tarafından ABD'de yakalandı

Alınan bilgiye göre, 2019 yılında yakın çevresinin talebi üzerine banka kartı ve internet bankacılığı bilgilerini paylaşan Tolun adına açılan bir internet sitesi üzerinden sahte ürün satışı gerçekleştirildi. Alışveriş yapan kişilerin şikayeti üzerine Tolun hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çok sayıda dava açıldı.

Yargılama sürecinde hakkında hapis cezaları verilen Tolun, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gitti. Hakkında çıkarılan Interpol arama kararı kapsamında ABD'de yakalanan Tolun, Türkiye'ye iade edilerek cezaevine konuldu. Tolun, şu ana kadar karara bağlanan 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldığını, 4 davanın ise yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti.

"Sanal bahis için istediklerini söylediler"

Cezaevinden izinli çıktığı dönemde yaşadığı süreci anlatan Mustafa Tolun, bilgileri paylaştığı dönemde yaşının genç olduğunu ve kendisine kartların yasal süreçlerde kullanılacağının söylendiğini ifade etti.

Tolun, süreci şu sözlerle aktardı:

"Kartımı ve internet bankacılığı şifremi komşuma verdim. Bana sanal bahis için kart topladıklarını, bu durumun illegal bir yönü olmadığını belirterek güven verdiler. Daha sonra benim adıma açılan bir internet sitesi üzerinden satış yapılmış ancak ürünler gönderilmemiş. Hesap sahibi ben göründüğüm için davalar doğrudan bana açıldı. Ceza alacağımı öğrenince ABD'ye gitmeye karar verdim ancak orada Interpol aramasıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildim."

"Mağdurların zararını karşılamama rağmen süreç devam ediyor"

Dosyalara konu olan toplam maddi zararın 17 bin lira civarında olduğunu ve bu tutarı mağdurlara geri ödediğini dile getiren Tolun, "Mağdurların zararını karşılamış olsam da davalar kamu davası niteliğinde olduğu için yargılamalar sürüyor ve cezalar veriliyor. Beni bu işe yönlendiren kişiler ise sorumluluk kabul etmiyor. Benim durumumda olan çok sayıda kişinin bulunduğunu öğrendim. Banka ve kimlik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda bu yaşadıklarım önemli bir ders niteliğindedir." diye konuştu.