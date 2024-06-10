Az Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.06.2024 11:46

Komşunun sahte bono oyunu mahkemeden döndü

İstanbul'da, yaşlı komşusuna boş kağıda imza attırıp sahte bonoyla borçlandıran kişinin "tatile giderken verdiğim parayı çaldırdı" savunması, mahkeme tarafından hayatın olağan akışına aykırı bulundu.

Komşunun sahte bono oyunu mahkemeden döndü

İstanbul'da bir kişi, komşusuna imzalattığı boş kağıdı 325 bin liralık bono haline dönüştürdü ve komşusu hakkında takip başlatılmasına neden oldu.

Boş kağıda imza atan komşunun çocukları, "85 yaşındaki babalarına hileyle, yaşlılığından faydalanarak boş kağıt imzalatıldığını, kağıdın bonoya dönüştürüldüğünü" belirterek, babalarının "borçlu bulunmadığının tespitine" karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Davalı ise "12 yıldan beri komşusu olan yaşlı adama, iyi komşuluk ilişkileri nedeniyle iş yerinde muhafazası zor ve riskli olan 325 bin lirayı, yapacağı kısa bir seyahat nedeniyle evinde muhafazası için verdiğini, seyahat dönüşünde komşusunun paranın çalındığını bildirdiğini" öne sürdü.

Davalı, bunun üzerine komşusuyla senet düzenlediğini, davacının bu durumu ikrar eden imzalı belgesi de bulunduğunu, senedin bizzat kendisinin huzurunda imzalandığını bildirerek davanın reddini istedi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı kabul ederek, yaşlı komşunun borcunun bulunmadığına karar verdi.

İlk derece mahkemesinin kararında, bononun üzerindeki imzanın davacının el ürünü olduğu, ancak bononun sahte olarak tanzim edildiği, gerçekte davacının davalıya borcu olmadığı tespiti yapıldı.

İmzanın kötüye kullanılması suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Davalının borç verme nedeni olarak bildirdiği durumun hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı aktarılan yerel mahkeme kararında ayrıca, davalının "açığa atılan imzanın kötüye kullanılması" suçundan Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve kararın kesinleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği vurgulandı.

Karara karşı davalı, istinaf kanun yoluna başvurdu. İstinaf başvurusu esastan reddedilen davalı, dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, istinaf tarafından verilen, davanın esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına vararak, kararı onadı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İstanbul Yargıtay
Sıradaki Haber
Konteyner kente kurulan kütüphane bilgi yuvası oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
İsrail ordusu Deyr el-Belah'ın doğusundan geride çok sayıda ölü bırakarak çekildi
12:15
BM Dünya Gıda Programı, "güvenlik" gerekçesiyle yüzer iskeleden Gazze'ye yardımları askıya aldı
09:42
Türkiye Türk dünyasının hamisi: Hakan Fidan Uygur Türklerini ziyaret etti
11:41
Konteyner kente kurulan kütüphane bilgi yuvası oldu
11:36
BM, Gazze'de binaların yarısından fazlasının yıkıldığını duyurdu
11:34
Türkiye ve İspanya arasında 8. hükümetler arası zirve
Gazze'de yakıt krizi knedeniyle kentte ulaşım at ve eşek arabalarıyla sağlanıyor
Gazze'de yakıt krizi knedeniyle kentte ulaşım at ve eşek arabalarıyla sağlanıyor
FOTO FOKUS
1 milyar dolarlık kripto vurgunu
1 milyar dolarlık kripto vurgunu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ