Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.06.2024 11:31

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve bir yoğun bakım ünitesinde yer alması gereken tüm donanımları üzerinde barındıran ambulans uçaklar, 7 gün 24 saat göreve hazır bulunuyor.

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ambulans uçaklar, Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı 212'nci Özel Filo Komutanlığında konuşlu bulunuyor.

CASA olarak bilinen "CN-235" tipi kargo uçaklarının özel modernizasyon sürecinden geçmesi sonucunda adeta bir hava hastanesine dönüşen ambulans uçakların faaliyetleri 7 gün 24 saat esasına göre icra ediliyor.

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

Bir yoğun bakım ünitesinde yer alması gereken elektroşok cihazı gibi tüm donanımları üzerinde barındıran ve 6 hasta taşıma sedyesinin bulunduğu uçakta, her sedyenin başında ise hasta izleme monitörü, infüzyon pompası ve mekanik ventilatör yer alıyor.

Ambulans uçaklar, hasta taşıma görevinin yanı sıra organ nakli noktasında da aktif rol alıyor. Sağlık Bakanlığından gelen talep üzerine havalanan ambulans uçaklar en kısa sürede görev alanına ulaşıyor.

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

Ambulans uçaklar 7/24 esasına göre çalışıyor

Ambulans uçak ekibinde yer alan Pilot Üsteğmen, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde verilebilecek ambulans görevlerini eksiksiz yerine getirebilecek sayıda ambulans uçağı, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 7/24 görev esasına dayalı olarak hazır biçimde konuşludur." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

Pilot Üsteğmen, ambulans uçak ile görev esnasında hangi personelin yer aldığına ilişkin, "Ambulans uçakla intikal başlamadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 pilot ve 2 uçuş teknisyeni ile görev detayına göre de gerekli sayıda sağlık personeli Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir." şeklinde konuştu.

Ambulans uçakların hangi süreçlerde ve etkinliklerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Pilot Üsteğmen, "Ambulans uçaklar, savaşta ve barışta, doğal afet süreçlerinde, sıhhi tahliye süreçleri ve organ nakli görevlerinde etkin olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.

Pilot Üsteğmen, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlerin Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında CN-235 tipi askeri kargo uçağında pilotaj eğimini aldıktan sonra, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladığını ve ardından ambulans görevlerini icra edebildiğini söyledi.

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

"Uçakta doğum gerçekleşti"

Ambulans uçak ile gerçekleştirilen görevler esnasında yaşadığı ve unutamadığı anısına da değinen Üsteğmen, "Bir arife günü ambulans görevi verilmişti. Uçakta bir hamile kadın hastamız vardı. Takiben uçuş esnasında sağlık ekipleri yanımıza geldi ve doğumun uçakta gerçekleşeceğini söyledi. Bir kız ve bir erkek olmak üzere ikiz çocuk dünyaya gelmişti. Kızın adı 'Arife', erkeğin adı da 'Bayram' olmuştu. Bu unutamadığımız görevler arasında verilebilir." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki hastaneleri 7/24 nöbette

"Ambulans görevleri, bizim için maneviyatı yüksek görevler içerisindedir"

Üsteğmen, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında konuşlu ambulans uçakların her daim göreve hazır konumda olduğunu belirterek, "Ambulans görevleri, bizim için maneviyatı yüksek görevler içerisindedir. Türk milletinin ne zaman ihtiyacı olursa 7/24 esasına dayalı olarak her an kalkış yapabilecek şekilde hazır bulunmaktayız. Yaptığımız görevlerden de büyük gurur duymaktayız." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Ambulans Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
1 milyar dolarlık kripto vurgunu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takılması zorunluluğu getirildi
13:47
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
13:41
Kremlin: AP seçim sonuçları çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor
13:42
GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru
13:12
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşecek
Elazığ'da inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
Elazığ'da inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ