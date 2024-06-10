1 milyar dolarlık kripto vurgunu

2017'de şirket kurdular. "Sıfır risk, yüksek kazanç" sloganıyla ortaya çıktılar. Merkezlerini Türkiye'den 13 bin kilometre uzaktaki Karayip’lerdeki Saint Vincent ve Geranides adalarını gösterdiler. Kripto para alım satımı ile yüzde 30’dan yüzde 100’e varan kesin kar vaat ettiler.

Vurgunun adı; Smart Trade Coin oldu

Yatırımcılar önce kirpto varlık alım satım platformuna kaydoldu.... Ardından avantajlı iddiasıyla pazarlanan 'altın ve bronz paketleri' satın aldı. Üstelik işlemleri yatırımcılar adına 'robot yazılımlar yapacak' dendi. Sistemdeki paranın Bitcoin ve Etherium’a çevirilerek işlem yapılacağı duyuruldu.

Firma var olmayan 'STC' isimli sözde kripto parayı da yatırımcılara satmış gibi gösterdi.

Ancak böyle bir satış hiç olmadı.

Ponzi sistemi de dolandırıcıların kullandığı yöntemlerdendi

Sisteme dahil edilen kişiler üzerinden kar vaadi vardı. Yatırımcılara robot yazılımın yurtdışındaki borsalarda da işlem yaptığı söylendi. Bir ülkede ucuz olan kripto para başka ülkelerdeki kripto borsalarında değerlendirildiği anlatıldı. Sisteme ilk girenlere de vaat ettikleri karı aktarıyorlardı. Bu sayede adı hızla yayıldı. Müşterilere yenileri eklendi.

Sözde robot yazılım kripto para üzerinden faiz de elde ediyordu.

Dolandırıcılar kişisel gelişim kampı adı altında toplantılar düzenlediler. Katılımcıları lüks yerlerde ağırladılar. Ünlü kişisel gelişim uzmanlarına kamplarda konuşma yaptırdılar.

Ancak sistem bir anda çöktü. Başta paralardan vergi adı altında yüksek miktarda kesintiler yapıldı.

Ardından “kaldıraçlı işlemlerde zarar ettik” açıklaması geldi. Türkiye’deki WhatsApp ve Telegram grupları sürekli kapatılıp yenileri açıldı. Parasını çekmek isteyenlere paraları ödenmedi. Toplanan paraların ise kripto borsası üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

Dosya kayıtlara 'uluslararası dolandırıcılık' olarak geçti

İçişleri Bakanlığı toplam vurgunun 1 milyar dolar olduğunu duyurdu. Dolandırılanların sayısının 40 bin kişiyi bulduğu tahmin ediliyor. Operasyonlarda şirket kurucuları da dahil olmak üzere 127 kişi gözaltına alındı.