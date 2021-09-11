Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koluna taş bağlanarak denize atılan caretta caretta kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atıldı. Sudan kurtarılan caretta caretta, tedavisinin ardından tekrar suya salındı.
Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı.
Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı. Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.
Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Deniz Kaplumabağası Ege Denizi Milli Parklar
Son Haberler
- 18:08
- 18:06
- 17:38
- 17:39
- 18:24
Sıradaki Haber
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz