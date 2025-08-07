Açık 23.8ºC Ankara
Türkiye
AA 07.08.2025 03:32

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde Hüseyin Boz idaresindeki kamyonet, aynı yöne ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen kamyon ve  tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette sıkışan ve bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Hüseyin Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Boz'un cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüsü gözaltına alındı.

