Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Köseköy mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kamyon ve tır ile Ali B'nin kullandığı kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, kamyonette yolcu olarak bulunan Serhat Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçtaki Emine Bilgiç ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.