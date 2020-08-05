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Pençe-Kaplan'da bir güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan güvenlik korucusu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman Güvenlik Korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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