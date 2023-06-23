Kocaeli'de yangına yol açabilecek malzemelerin ormanlara sokulması yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle hava sıcaklıklarında görülen artışların, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği belirtildi.

Bu kapsamda Valilik tarafından alınan tedbir kararlarının haziran ayı başı itibariyle uygulanmasına başlandığı kaydedilen açıklamada, ormanlık alanlarda mangal, ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması, kullanılması ve konaklama yapılmasının yasaklandığı aktarıldı.

"Her türlü ateş yakmak tüm zamanlı olarak yasaklanmıştır"

Resmi tescilli piknik/mesire alanlarında kontrollü piknik yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçları önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanmak yasaktır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için de Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur. Kocaeli ili sınırlarındaki orman ve ormana bitişik alanlarda yangına sebebiyet verebilecek anız, bağ-bahçe temizliği, yer ateşi türünden her türlü ateş yakmak tüm zamanlı olarak yasaklanmıştır. Alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında Orman İşletme Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ve kolluk birimlerimizce suç unsuruna göre; 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanununa göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre adli, idari ceza ve tedbirler uygulanacaktır."

Açıklamada, komisyonca alınan bu kararların ilgili belediye ve kurumlarca duyuruların yapılacağı belirtilerek, güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleriyle görevlendirilen ekiplerin, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceği bildirildi.