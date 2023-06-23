Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğuna sebep oldu.

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

5 bin 946 personel görev yapacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında da "Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağını belirtti.