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Türkiye
DHA 23.06.2023 18:24

Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya gitmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
[Fotograf: DHA]

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğuna sebep oldu.

Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

5 bin 946 personel görev yapacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında da "Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağını belirtti.

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Kurban Bayramı Muğla Trafik
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