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Türkiye
AA 23.06.2023 18:14

Sakarya'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Hendek ilçesi Kalayık mevkii Ankara istikametinde, cip ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi yaralandı. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.

Sakarya'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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