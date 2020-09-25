Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1411 iş yeri denetlenirken, 21 bin 14 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, maske takmayan 176 kişi, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücü ile tedbirlere uyulmayan bir iş yerine idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli de yakalandı.