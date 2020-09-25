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Kocaeli'de tedbirlere uymayan 192 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 192 kişi ile bir iş yerine idari para cezası uygulandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1411 iş yeri denetlenirken, 21 bin 14 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, maske takmayan 176 kişi, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücü ile tedbirlere uyulmayan bir iş yerine idari para cezası verildi.
Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli de yakalandı.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 10:35
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