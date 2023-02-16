Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de servis minibüsüyle otobüs çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde E.Ç.'nin kullandığı otomobil ile B.Ş. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, minibüsteki işçilerden G.S. ve K.Ö. ile otomobil sürücüsü E.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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