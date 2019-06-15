Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan yağış sabah da devam etti. Özellikle Malkara'da yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü. Çerkezköy'de yüzün üzerinde ev ve iş yerini su bastı, bir ortaokulun bahçe duvarı çöktü.

Kocaeli'de sağanak

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

Su basan depodan yaralı kurtarılan 2 kadından biri hayatını kaybetti.

Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteorolojiye göre bölgede yağışlı hava bir süre daha etkisini sürdürecek. Sıcaklık değerlerinde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber