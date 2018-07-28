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Kocaeli'de kapanan D-100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle bir bölümü kapanan D-100 karayolu çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

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Kocaelide kapanan D-100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Kocaeli'de etkisini hissettiren sağanak, Körfez Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun bir bölümünü ulaşıma kapatarak çevrede önlem aldı. Yolda trafik akışı ise Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Ekipler daha sonra yolun tahribat gören bölümünde çalışma yaptı.

Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizlenen yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, şiddetli yağış, menfez
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