Kocaeli'de mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı

Kocaeli Tavşanlı Mahallesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 20 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk etapta ulaştıkları 6 kişiyi helikopter yardımıyla kurtardı.

Daha sonra bölgede bulunan 14 kişi daha kurtarıldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede mahsur kalan 20 kişinin kurtarıldığını belirterek, herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.

Kaynak: AA, DHA