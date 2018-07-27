  • 28 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sancaktepe'de çökme riski olan bina boşatıldı

Sancaktepe'de çökme riski olan bina boşatıldı

İstanbul Sancaktepe'de istinat duvarı yıkılan ve çökme riski bulunduğu belirtilen 3 katlı bina tahliye edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sancaktepede çökme riski olan bina boşatıldı

İstanbul Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'taki 3 katlı bir binanın bitişiğindeki inşaat alanında yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Toprak kayması nedeniyle binanın istinat duvarı da çöktü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İnşaat alanına ve binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bina sahibi Fatma Çelik, yaklaşık 3 ay önce yandaki alanda bulunan eski bir binanın müteahhit tarafından yıkılıp hafriyatının alındığını belirterek, "Hafriyatı alırlarken toprak kaymaları olmuştu. Müteahhidi uyardık. O, bize sorun olmayacağını söyledi. Bugün de yağmur yağınca istinat duvarı çöktü." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER