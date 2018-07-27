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İhraç edilen hakim ve 5 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Çorum'da, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu, FETÖ üyesi bir grup Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

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İhraç edilen hakim ve 5 FETÖcü Yunanistana kaçarken yakalandı

Çorum'da, gece saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi grubun, bindiği zodyak bot su alınca, bottakiler durumu Alo 158 Sahil Güvenlik'e bildirdi.

Bildirilen mevkiye giden güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgunun ardından, aralarında Çorum'da "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile bazı illerde yürütülen FETÖ soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalara ve yüklü miktarda dövize el konuldu.

Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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