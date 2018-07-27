Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Yıldız, avukatı ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Yıldız, suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Yıldız, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Yıldız, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yıldız'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hükümle birlikte sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaynak: AA