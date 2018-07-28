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Ankara'da 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek adına şehir genelinde 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

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Ankarada 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik, Ahlak, ve Motosikletli Ekipler Amirliği birimlerinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 500 personel görev yaptı. 

Yol uygulaması ve umuma açık mekan uygulaması şeklinde iki aşamalı olarak düzenlenen denetimlerde şehrin farklı noktalarında kurulan 64 uygulama noktasında çalışma yapılırken, 230 umuma açık işletmede de aramalar gerçekleşti. Trafikte durumlarını şüpheli bulduğu araçları durdurarak inceleme yapan polis ekipleri, araçları didik didik ararken, şahıslara yönelik ise üst araması yaptı.

Eğlence mekanlarına da denetim yapıldı

Özellikle Maltepe, Kızılay, Esat bölgelerinde yoğunlaşan umuma açık mekan uygulamasında ise eğlence mekanları ve kafelerde denetimler yapıldı. İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahıslar üzerinde GBT kontrolü yaptı.

Uygulama sonuçlarına ilişkin detaylı açıklama yapılacak.

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: polis, asayiş uygulaması, Ankara emniyet müdürlüğü, ankara
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