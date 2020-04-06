Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gebze'de polis ekiplerince bir imathaneye yapılan operasyonda kaçak üretilen 15 bin maskeye el konuldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 15 bin maske ele geçirildi.
İmalathanedeki 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: maske koronavirüs kaçak ele geçirildiSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 23:13
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