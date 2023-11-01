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Türkiye
DHA 01.11.2023 11:05

Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi taşıyan minibüs yol kenarında duran otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi D-100 yolu ile TEM Otoyolu bağlantısında, S.D. yönetimindeki işçi taşıyan minibüs, yol kenarında duran İ.C.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ve minibüsteki 9 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların 30 dakikalık çalışma sonrası çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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