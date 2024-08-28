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Türkiye
AA 28.08.2024 19:43

Kocaeli'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Oğuz Gökçe idaresindeki motosiklet, D-605 kara yolu Kandıra mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe hayatını kaybetti, yanında bulunan Vahap Elden ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gökçe ile Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze İtfaiyesi'nde görevli değerli mesai arkadaşlarımız Vahap Elden ve Oğuz Gökçe, Kandıra istikametinde motor kazası geçirmiş, ne yazık ki Oğuz kardeşimiz bu elim kazada hayatını kaybetmiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Vahap kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

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Kocaeli Trafik Kazası
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