Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının açık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin depolama alanında bulunan atık, ambalaj ve kağıtlar henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralanan ya da can kaybının olmadığı yangın, havadan görüntülendi.
Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Son Haberler
- 12:20
- 12:13
- 12:08
- 12:19
- 12:01
Sıradaki Haber
Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz