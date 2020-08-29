Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-İHA
Giresun'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: İHA]
AFAD, Giresun'daki sel felaketinde kayıp olan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu.
Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Giresun’un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar 22 Ağustos akşamı sağanak nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kaybolmuştu.
Etiketler: son dakika giresun sel felaketi AFADSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:50
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