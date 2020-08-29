Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kozyatağı'nda bir benzin istasyonunda, panelvan aracın sürücüsü yakıt almak için benzin istasyonuna girdi.

Pompada yakıt alındığı sırada sürücü istasyonun marketine gitti. Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başladı. Şüpheli aracın yanına kadar giderek anahtarın üzerinde olduğunu fark etti.

Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra pompaya takılı aracı çalarak benzin istasyonundan ayrıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık, benzin istasyonun kamerasına saniye saniye yansıdı.