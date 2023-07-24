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Türkiye
AA 24.07.2023 10:32

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Çepni Mahallesi'ndeki fabrikada dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öbek halindeki atıkların bazı noktalarında tekrar çıkan alevlere hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangını kontrol altına alan ekipler, atıkları iş makinesi yardımıyla ayrıştırıyor. Söndürülen ve henüz yanmayan atık demir tozları alevlerden uzak bir noktaya taşınıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay yerinde tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri bekletiliyor.

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