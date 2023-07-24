Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.07.2023 10:12

İç ve kuzey kesimlerde aşırı sıcaklar hafta ortası geri dönecek

Bugün ve yarın kuzey ve iç kesimlerde bir miktar düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İç ve kuzey kesimlerde aşırı sıcaklar hafta ortası geri dönecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar yeniden artacak

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının kuzey ve iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği ancak çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Yarın Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış beklenirken, çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır'da 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam ederken, Ankara'da 39, Konya'da 37, Samsun'da 34, İstanbul'da 36, Afyonkarahisar'da 35 dereceye kadar yükselecek. 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Van'da terör operasyonlarında 9 gözaltı
10:44
Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldı
10:41
ABD'de helikopter kazasında ölen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
10:53
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:33
Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda yükseldi
10:27
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sadık Ahmet için anma mesajı
Şili'de dünyanın en büyük insan temsilli "Tarapaca Devi" jeoglifi
Şili'de dünyanın en büyük insan temsilli "Tarapaca Devi" jeoglifi
FOTO FOKUS
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ