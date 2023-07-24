İç ve kuzey kesimlerde aşırı sıcaklar hafta ortası geri dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar yeniden artacak

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının kuzey ve iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği ancak çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Yarın Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış beklenirken, çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır'da 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam ederken, Ankara'da 39, Konya'da 37, Samsun'da 34, İstanbul'da 36, Afyonkarahisar'da 35 dereceye kadar yükselecek.