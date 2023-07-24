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Türkiye
İHA 24.07.2023 09:51

Alev gözcüleri orman yangınlarına karşı 7/24 nöbette

Ankara Kızılcahamam’daki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları, 2 bin 20 rakımdaki kulede 7 gün 24 saat esasıyla nöbet tutarak, muhtemel orman yangınlarına karşı hazır bekliyor.

Alev gözcüleri orman yangınlarına karşı 7/24 nöbette

Ankara’da Işık Dağı zirvesine inşa edilen Yangın Gözetleme Kulesi’nde 4 il ve 11 İşletme Müdürlüğü ile bağlantı kuruluyor.

Saat başı veya hava sıcaklığına göre yarım saatte bir yapılan telsiz bağlantılarıyla ormanlardaki durum hakkında bilgi paylaşımı yapılırken, kuleye yerleştirilen termal ve güvenlik kamera sistemiyle 7 gün 24 saat kayıt altına alınan Kızılcahamam ormanlarının görüntüleri, Yangın Yönetim Merkezi’ne eş zamanlı aktarılıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

63 yıllık kulede 4 ilin ormanları denetleniyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi’nin tarihi 1960’lı yıllara dayanıyor. Yapılan düzenlemelerle yeniden inşa edilen yangın kulesi, 4 ilin ormanlarının denetlenmesine imkan sağlıyor.

2 bin 20 rakım yükseklikte bulunan kulede 2 kişi vardiyalı olarak görev alıyor. Son zamanlarda yaşanan orman yangınları sonrasında alınan tedbirler de yangın kulesinden takip ediliyor. Piknikçilerin girmesi yasak olan bölgelerde tespit edilen hareketlilik hemen ekiplere bildiriliyor, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Işık Dağı zirvesinde yer alan kulede Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir ormanları yangınlara karşı denetleniyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

7 gün 24 saat orman nöbeti tutuyorlar

Yangın Gözetleme Kulesi’nde çalışan 4 orman işçisi, nöbetleşe olarak birer hafta aralıklarla çalışıyor. İlk grupta yer alan iki işçi, bir hafta boyunca 24 saat esasıyla ormanları kontrol ediyor, çevredeki olumsuzlukları gözetliyor.

7 gün boyunca kendi işlerini kendileri halleden işçiler, bir hafta sonunda nöbeti diğer ekibe devrediyor. Yangın gözetleme işçileri, ailelerinden bir hafta uzak kalarak tuttukları yangın nöbetini ‘vatani görev’ olarak adlandırıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Yangının durumuna göre helikopter ve uçak geliyor”

Orman İşletmesi Müdürlüğünde çalışan Mustafa Akça, Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi’nde iki kişi nöbetleşe olarak yangın gözetlediklerini belirterek, “Gece gündüz nöbetleşe şekilde gözetleme yapıyoruz. Burada Kahramankazan Gerede tarafı, Çankırı, Kızılcahamam, Çerkeş buraları gözetliyoruz. Olası yangınlara müdahale ediyoruz. Dumanı gördüğümüz andan itibaren hangi bölgeye yangın düşüyorsa o bölgeleri biliyoruz. Arazözleri, ilk müdahale araçlarını çıkartıyoruz. Yangının durumuna göre helikopter ve uçak geliyor” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Yangının dumanına ve görüntüsüne göre araçlarımızı çıkartıyoruz”

Dumanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre müdahale araçları bulunduğunu ifade eden Akça, “Üç tane arazöz aracımız var. Yangının dumanına ve görüntüsüne göre araçlarımızı çıkartıyoruz. Bazen çevre illerden takviye araçlar çağırıyoruz. Eğer yangın büyükse helikopter çağırıyoruz” diye konuştu.

“Yasaklarda lütfen ateş yakmayalım, yasaklara uyalım”

Bulundukları yerin çok yüksekte olmasından dolayı çoğu yere hakim olduklarını vurgulayan Mustafa Akça, şunları söyledi:

“Görüş mesafemiz bayağı uzun, geniş bir yerdeyiz. Şu mevsimlerde piknikçilerden ricada bulunuyoruz. Bu ormanlar hepimizin, yaktığımız ateşlere dikkate edelim. Burası vatani memleketimiz, bizim vatani görevimiz. Bu ormanların gelecekteki nesillere ve çocuklarımıza kalması için duyarlı olalım. Yasaklar var şu an, bu yasaklarda lütfen ateş yakmayalım, yasaklara uyalım.”

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Akça, muhtemel bir yangın durumunda ekiplerin Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi’nden yaklaşık bir, buçuk dakika içerisinde hazır olarak çıkış yapabildiklerini söyledi.

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