Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 24.07.2023 08:48

Afyonkarahisar’da baraj gölüne giren genç boğuldu

Afyonkarahisar’da, serinlemek için Özburun Baraj gölüne giren genç boğuldu. Gencin cansız bedeni polis kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarıldı.

Afyonkarahisar’da baraj gölüne giren genç boğuldu
[Fotograf: İHA]

Bolvadin ilçesinde, 17 yaşındaki Ozan Fişek'ten bir süre haber alamayan ailesi, polis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Özburun Barajı çevresinde yaptıkları incelemede önce terk edilmiş halde bir motosiklet buldu. Daha sonra aramaya bu bölgede yoğunlaştıran ekipler bir süre sonra Fişek’in su kenarına yakın bir noktada kıyafetlerini buldu.

Bunun üzerine ekipler bölgeye AFAD ekibi ve dalgıç istedi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Fişek’in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Çöl sıcaklarına yağış arası: Sıcaklık hafta ortasında tekrar artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Küresel piyasalar faiz kararına odaklandı
09:12
Türkiye'nin yeni silahı 'UÇA'nın testleri bu yıl başlayacak
09:02
Batı Trakya davasının sembolü: Dr. Sadık Ahmet
08:46
İspanya'da hükümet olasılığı ayrılıkçı partilerin sol koalisyona vereceği desteğe kaldı
08:42
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi
08:35
Endonezya'da tekne alabora oldu: 15 ölü, 19 kayıp
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
FOTO FOKUS
Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ