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Türkiye
AA 24.07.2023 08:00

Seydikemer'deki makilik alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, dün makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Seydikemer'deki makilik alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]

Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi.

Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bir şüpheli gözaltında

Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilmişti.

Muğla'da makilik alanda yangın
Muğla'da makilik alanda yangın

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı.

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