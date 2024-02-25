Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2024 00:17

Kocaeli'de ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

E.K. yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile S.C. idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kavşaktaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası Ambulans
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistinli mazlumlar için dua edelim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Filistinli çocuk: Ramazanda hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız
00:41
Netanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak
00:30
Trump: Görevde olsaydım ne İsrail'e saldırı ne Ukrayna'da savaş olurdu
00:24
G7 liderleri Ukrayna'ya 'sarsılmaz' desteklerini teyit etti
00:22
İngiltere'de Müslüman karşıtlığıyla suçlanan vekilin parti üyeliği askıya alındı
00:06
İİT İsrail'in suçlarını belgelemek için 'Medya Gözlemevi' kurulacağını duyurdu
Berat Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Berat Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
"Bayraktar AKINCI C" ilk uçuş testini geçti
"Bayraktar AKINCI C" ilk uçuş testini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ