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Türkiye
AA 24.02.2024 22:41

Dolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktı

Sarıyer'de, aracındaki dolmalık biber ve su matarasının içinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çayırbaşı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında asayiş uygulaması yapıldı.

Şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 dolmalık biber ve 1 su matarasının içine gizlenmiş 5 parça halinde satışa hazır çeşitli türlerde 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 360 liraya el konuldu.

Polis tarafından gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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İstanbul Uyuşturucu
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